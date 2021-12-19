Бронза у мужчин и финиш без наград у женщин: как российские лыжники выступили в командном спринте на этапе КМ в Дрездене

В немецком Дрездене командными спринтами завершился четвёртый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Российским спортсменам удалось завоевать только один комплект наград. Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место, пропустив вперёд два норвежских дуэта на последнем круге. У женщин Христина Мацокина и Наталья Непряева стали пятыми, хотя на протяжении большей части дистанции вели борьбу за награды.

Первая часть этапа Кубка мира в Дрездене получилась для россиян не слишком удачной. В субботу в финал спринта удалось пробиться лишь Глебу Ретивых, который в итоге занял последнее шестое место. Самой же большой сенсацией со знаком «минус» стал провал в квалификации Александра Большунова, который лишь во второй раз в карьере не прошёл её в этом виде на этапах КМ.

В воскресенье у него появилась хорошая возможность реабилитироваться перед болельщиками в командном спринте, где он выступал в паре с Глебом Ретивых. В прошлом сезоне они в данном виде одержали в Дрездене победу. При этом места в составе на этот раз не нашлось сильному спринтеру Александру Терентьеву.

Впрочем, в полуфинале фавориты не испытали ни малейших проблем. Первую часть дистанции они прошли не слишком быстро, экономя силы, и порой опускались даже на четвёртую строчку, рискуя выпасть из числа финалистов. Однако в нужный момент чемпион мира начал демонстрировать фирменные ускорения и убегать от конкурентов.

Также по теме Провал Большунова в прологе и шестое место Ретивых: российские лыжники остались без медалей в спринте на этапе КМ Российские лыжники не смогли завоевать медали в личном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене. У Александра Большунова в отсутствие...

Собственно, на восьмом круге Большунов вывел россиян в лидеры. Бросить ему перчатку на предпоследнем этапе попытался представитель Великобритании, но Ретивых спокойно преодолел последнюю часть дистанции и пересёк финишную черту первым, на 0,44 секунды оторвавшись от британцев и на 0,77 — от французов.

А вот вторая пара из России — Денис Филимонов и Фёдор Назаров — пробиться в финал не сумела. Изначально у них были неплохие шансы на то, чтобы побороться за место в топ-4. Из звёзд с ними бежал разве что итальянец Федерико Пеллегрино. С остальными можно было сражаться на равных.

И отечественные спортсмены на первых кругах делали это, держась в группе лидеров и сохраняя силы на решающие этапы. К сожалению, в середине заезда их поджидала серьёзная неприятность. Филимонов, попав в плотную группу соперников на передаче эстафеты, сломал палку и потерял на этом большое количество времени, почти весь круг проехав с одной. Россияне выпали даже за пределы топ-15.

После этого бороться за попадание в четвёрку лучших было почти нереально. Денис на правах первого номера делал всё, чтобы вернуть дуэт в борьбу, но на узкой трассе обгонять оппонентов оказалось практически нереально. Выше восьмой строчки подняться уже не удалось, и осталось лишь наблюдать за финалом со стороны.

Зато Большунов и Ретивых считались одними из главных фаворитов решающего заезда. Бороться за медали также имели возможность сразу два норвежских дуэта Томас Хёлланд Ларсен и Эвен Нортуг и Синдре Бьёрнестад Скар и Ховард Солос Тёугбёль, итальянцы Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино, французы Ришар Жуве и Лука Шанава и другие.

Россияне с первых метров ожидаемо закрепились в группе лидеров. Впрочем, на первой половине дистанции вырываться вперёд никто не спешил. А повёз всех за собой второй норвежский дуэт. Отечественные лыжники держались практически у них за спиной. Как и в полуфинале, Ретивых на своих этапах терял пару позиций, а Большунов тут же их отыгрывал.

Более того, на пятом круге Александр вырвался на чистое второе место. Настоящая же борьба за награды развернулась уже на восьмом, когда в отрыв пошёл и его партнёр, сидящий за спиной у Нортуга. Большунов подхватил ускорение партнёра и вовсе временно вышел на первое место.

Ретивых в этой борьбе удалось удержаться вторым. Его соотечественник на последнем для себя этапе сделал всё возможное для победы. Он убежал от обоих норвежцев и не позволил никому обойти себя в финишном створе, показав лучшее время. Увы, на последний круг у его друга по сборной сил не осталось. Нортуг и Тёугбёль спокойно убежали от него. К счастью, Глебу удалось удержать хотя бы третью строчку в борьбе с Пеллегрино и обеспечить команде бронзовый комплект медалей.

В женском командном спринте Россию также представляли два дуэта. В первом полуфинале бежали Христина Мацокина и Наталья Непряева, а во втором — Анна Грухвина и Анастасия Фалеева. К сожалению, пробиться в решающий забег удалось лишь сильнейшему из них.

Мацокина и Непряева столкнулись с сопротивлением двух шведских пар: Йонны Сундлинг и Майи Дальквист, а также Йенни Солин и Моа Лундгрен. Нельзя было сбрасывать со счетов и норвежек Кристине Ставос Скистад и Матильде Мюрвольд. Главное, россиянкам изначально удалось не отстать от группы лидеров. На обледеневшей трассе они держались за спиной у скандинавок. При этом мощных ускорений и попыток оторваться никто и не предпринимал.

Также по теме Один за всех: Устюгов выиграл вторую медаль на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе Сергей Устюгов занял третье место в лыжной гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе. Быстрее россиянина дистанцию...

Мацокина ожидаемо ходом смотрелась слабее соотечественницы и на своих этапах теряла по две-три позиции, но Непряева со своей скоростью быстро возвращала утраченное. Именно её блестящий финиш позволил отечественному дуэту финишировать вторым с отставанием всего в 0,85 секунды от Сундлинг и Дальквист. Позади остались норвежки, ещё одни шведки и финки. А поскольку напрямую в финал отбирались по четыре дуэта, проблем у россиянок не возникло.

А вот Грухвина и Фалеева в своём забеге оказались неконкурентоспособны. У них изначально было не так много шансов в противостоянии с такими лыжницами, как американка Джессика Диггинс, словенка Анамария Лампич и норвежки Магни Смедос и Юлье Мюре.

Поначалу отечественные спортсменки ещё держались в группе лидеров, но затем начали уступать. Более быстрая Грухвина пыталась делать максимум, чтобы сохранить шансы на попадание в финал, но всё оказалось тщетно. На последних этапах отставание россиянок начало расти буквально на глазах. В итоге лишь шестая строчка в 13,5 секунды позади от Диггинс и Джулии Керн. Попасть в число «лаки-лузеров» с лучшим временем также не вышло.

К сожалению, Мацокина и Непряева в финале медали завоевать не сумели, хотя большую часть гонки вели борьбу за попадание в тройку. При этом соперницы у них были очень серьёзные: Дальквист и Сундлинг, занявшие первое и второе места в спринте накануне, выигравшие свой полуфинал Диггинс и Керн, словенки Лампич и Эва Уревц, финки Ясмин Кяхяря и Ясми Йоэнсуу.

Но на первой половине дистанции всё складывалось для россиянок неплохо. На четвёртом круге Непряева совершила великолепный рывок по внешнему радиусу на передаче эстафеты и вывела дуэт в лидеры. На руку оказался и завал, в который попали словенка и американка. После этого показалось, награды отечественные спортсменки не упустят.

Увы, сил на вторую половину у них не хватило. Сначала Христина и Наталья выпустили на первое место шведок. Затем на восьмом круге Мацокина вовсе откатилась на четвёртую строчку. Её партнёрша изо всех сил старалась сохранить место в тройке, но у подруги по команде сил не осталось совсем. На своём последнем этапе молодая россиянка не только позволила уйти в отрыв шведке, словенке, финке и американке, но и дала обойти себя норвежке Кристине Ставос Скистад.

После этого речи о медалях не шло, хотя Непряевой удалось финишировать пятой. Ожидаемую победу одержали Дальквист и Сундлинг, которые на 1,11 секунды опередели Диггинс и Керн и на 1,21 — Уревц и Лампич. Таким образом, США и Словении подняться на подиум не помешало даже падение.