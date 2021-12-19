Вяльбе заявила, что ей безразличен дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о своём отношении к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине со стороны США.

«Честно сказать, мне вообще пофиг на этот их бойкот. Мне-то какая разница: приедет там Байден на Олимпиаду в Пекин или не приедет? Это же для спортсменов вообще никакой роли не играет. Мы его всё равно там не увидим. Но это, конечно, неуважение по отношению к стране-организатору. Как я помню, раньше во время Олимпийских игр войны прекращались. А сейчас, наоборот, они только начинают их. Это ведь тоже некая война. Пускай даже такая дипломатическая. Зачем это нужно? Для меня это неприемлемо — вмешиваться в спорт. «О спорт, ты — мир!» Где все эти лозунги? Забыли? А сейчас, наоборот, — побольше ужалить? Однако я уверена, что все эти бойкоты никак не повлияют на самих спортсменов. Очень хотелось бы, чтобы спорт был такой реальной индустрией, которая объединяет людей, мир, а не разъединяет его», — цитирует Вяльбе «КП Спорт».

Официально объявили о дипломатическом бойкоте Игр в Пекине США, Великобритания и ряд других стран. При этом спортсменам из этих стран не запрещено участвовать в Олимпиаде.

Ранее австрийские политики отказались от поездки на Олимпиаду из-за коронавируса.