Вяльбе заявила, что ей безразличен дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о своём отношении к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине со стороны США.
Вяльбе заявила, что ей безразличен дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Честно сказать, мне вообще пофиг на этот их бойкот. Мне-то какая разница: приедет там Байден на Олимпиаду в Пекин или не приедет? Это же для спортсменов вообще никакой роли не играет. Мы его всё равно там не увидим. Но это, конечно, неуважение по отношению к стране-организатору. Как я помню, раньше во время Олимпийских игр войны прекращались. А сейчас, наоборот, они только начинают их. Это ведь тоже некая война. Пускай даже такая дипломатическая. Зачем это нужно? Для меня это неприемлемо — вмешиваться в спорт. «О спорт, ты — мир!» Где все эти лозунги? Забыли? А сейчас, наоборот, — побольше ужалить? Однако я уверена, что все эти бойкоты никак не повлияют на самих спортсменов. Очень хотелось бы, чтобы спорт был такой реальной индустрией, которая объединяет людей, мир, а не разъединяет его», — цитирует Вяльбе «КП Спорт».

Официально объявили о дипломатическом бойкоте Игр в Пекине США, Великобритания и ряд других стран. При этом спортсменам из этих стран не запрещено участвовать в Олимпиаде.

Ранее австрийские политики отказались от поездки на Олимпиаду из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить