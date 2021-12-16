Австрийские политики отказались от поездки на Олимпиаду из-за коронавируса

Канцлер Австрии Карл Нехаммер не будет присутствовать на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Он рассказал, что никто из высокопоставленных чиновников не посетит Олимпиаду в Пекине.

«Это связано не с дипломатическим протестом или бойкотом, а с жёсткими антиковидными ограничениями в Китае», — цитирует Нехаммера Inside the Games.

Напомним, что США, Канада и Австралия объявили бойкот Играм в Китае. При этом их спортсмены выступят на турнире.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия Игр.

Ранее Буртасова стала пятой в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.