Губерниев сообщил, что Большунов снова ушёл от общения с журналистами

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на неудачное выступления российского лыжника Александра Большунова в квалификации спринта на этапе Кубка мира в немецком Дрездене.

«Меня беспокоит психологическое состояние и физическая форма Александра. Ему нужно научиться держать удар. Если что-то не получилось, не нужно прыгать через забор и убегать от всех», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что биатлонисты всегда приходят на интервью вне зависимости от результата, так как чувствуют ответственность перед болельщиками и страной.

«А Большунов в очередной раз от нас убежал. Люди переживают, задают вопросы, а он скрывается. Так делать нельзя, приличные люди хотят знать, в чём причина неудач. В подготовке Большунова к Олимпиаде что-то идёт не так — это очевидно. Как по мне, если что-то не получается, нужно выходить к журналистам и объясняться. Это нормальная ситуация для XXI века», — сказал журналист.

Большунов занял 31-е место в квалификации этапа в Дрездене.

Напомним, что перед началом сезона Большунов испытывал проблемы со здоровьем. Осенью он перенёс операцию на челюсти.

Ранее в ФЛГР отреагировали на поражение Большунова в квалификации спринта на этапе КМ в Дрездене.