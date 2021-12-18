В ФЛГР отреагировали на поражение Большунова в квалификации спринта на этапе КМ в Дрездене
- Reuters
«Трасса специфическая, да и к самому этапу я отношусь спокойно: нет подъёмов, к ней не надо приспосабливаться. Значит Саша не совсем готов, немного не повезло. Может быть, всё ещё плохо себя чувствует», — цитирует Крянина «Чемпионат».
При этом он отметил, что на этапе в Германии на данный момент находится много хороших и молодых лыжников.
Напомним, что перед началом сезона Большунов испытывал проблемы со здоровьем. Осенью он перенёс операцию на челюсти.
Ранее сообщалось, что Большунов не прошёл квалификацию в спринте на этапе КМ в Дрездене.