В ФЛГР отреагировали на поражение Большунова в квалификации спринта на этапе КМ в Дрездене

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин прокомментировал 31-е место Александра Большунова в квалификации спринта на этапе Кубка мира в немецком Дрездене.

«Трасса специфическая, да и к самому этапу я отношусь спокойно: нет подъёмов, к ней не надо приспосабливаться. Значит Саша не совсем готов, немного не повезло. Может быть, всё ещё плохо себя чувствует», — цитирует Крянина «Чемпионат».

При этом он отметил, что на этапе в Германии на данный момент находится много хороших и молодых лыжников.

Напомним, что перед началом сезона Большунов испытывал проблемы со здоровьем. Осенью он перенёс операцию на челюсти.

Ранее сообщалось, что Большунов не прошёл квалификацию в спринте на этапе КМ в Дрездене.