Большунов не прошёл квалификацию в спринте на этапе КМ в Дрездене
- Reuters
Большунов финишировал 31-м. Его отставание от лидера составило более шести секунд. Только двое россиян — Александр Терентьев и Глеб Ретивых — прошли квалификацию.
Этап в Дрездене пропускает трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Он готовится к Олимпиаде по личной программе.
Напомним, что перед началом сезона Большунов испытывал проблемы со здоровьем. Осенью он перенёс операцию на челюсти.
Ранее только одна российская лыжница прошла квалификацию в спринте на этапе КМ в Дрездене.