Большунов не прошёл квалификацию в спринте на этапе КМ в Дрездене

Лидер мужской сборной России Александр Большунов не смог пройти спринтерскую квалификацию на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

Большунов финишировал 31-м. Его отставание от лидера составило более шести секунд. Только двое россиян — Александр Терентьев и Глеб Ретивых — прошли квалификацию.

Этап в Дрездене пропускает трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Он готовится к Олимпиаде по личной программе.

Напомним, что перед началом сезона Большунов испытывал проблемы со здоровьем. Осенью он перенёс операцию на челюсти.

Ранее только одна российская лыжница прошла квалификацию в спринте на этапе КМ в Дрездене.