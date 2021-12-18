Бородавко рассказал о плохом самочувствии Большунова перед спринтом в Дрездене

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о неудачном выступлении чемпиона мира Александра Большунова в квалификации спринта на этапе Кубка мира в немецком Дрездене.
Бородавко рассказал о плохом самочувствии Большунова перед спринтом в Дрездене
  • Reuters

«Непонятно, почему выступил плохо сегодня. На разминке он почувствовал себя не очень хорошо. После того, как спустились с высоты, он не должен был так проигрывать. Может быть, сработал эффект спуска с гор. Не успели акклиматизироваться», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Большунов занял 31-е место в квалификации этапа в Дрездене.

Напомним, что перед началом сезона Большунов испытывал проблемы со здоровьем. Осенью он перенёс операцию на челюсти.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Большунов снова ушёл от общения с журналистами.

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