Бородавко рассказал о плохом самочувствии Большунова перед спринтом в Дрездене
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«Непонятно, почему выступил плохо сегодня. На разминке он почувствовал себя не очень хорошо. После того, как спустились с высоты, он не должен был так проигрывать. Может быть, сработал эффект спуска с гор. Не успели акклиматизироваться», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».
Большунов занял 31-е место в квалификации этапа в Дрездене.
Напомним, что перед началом сезона Большунов испытывал проблемы со здоровьем. Осенью он перенёс операцию на челюсти.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Большунов снова ушёл от общения с журналистами.