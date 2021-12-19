Большунов и Ретивых завоевали бронзу в командном спринте на этапе КМ в Дрездене

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Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место в командном спринте на этапе Кубка мира в немецком Дрездене.
Большунов и Ретивых завоевали бронзу в командном спринте на этапе КМ в Дрездене
  • AP

Россияне финишировали с отставанием от победителей в 0,62 секунды.

Победу одержали норвежцы Томас Хёлланд Ларсен и Эвен Нортуг с результатом 14 минут 19,34 секунды, а второе место заняли их соотечественники Синдре Бьёрнестад Скар и Ховард Солос Тёугбёль (+ 0,42).

Большунов и Ретивых являются бронзовыми призёрами чемпионата мира 2021 года в командном спринте.

Ранее сообщалось, что шведские лыжницы Майя Дальквист и Йонна Сундлинг победили в женском командном спринте на этапе в Дрездене.

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