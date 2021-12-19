Шведские лыжницы победили в командном спринте на этапе в Дрездене, россиянки — пятые

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Шведки Майя Дальквист и Йонна Сундлинг завоевали золото в командном спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене.
Шведские лыжницы победили в командном спринте на этапе в Дрездене, россиянки — пятые
  • Reuters

Они финишировали с результатом 15 минут 45,81 секунды.

Второе место заняли представительницы США Джессика Диггинс и Джулия Керн (+1,11). Тройку лучших замкнули Эва Уревц и Анамария Лампич из Словении (+1,21).

Российские лыжницы Наталья Непряева и Христина Мацокина  заняли только пятое место (+2,97).

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на критику в адрес чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова.

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