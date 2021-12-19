Шведские лыжницы победили в командном спринте на этапе в Дрездене, россиянки — пятые

Шведки Майя Дальквист и Йонна Сундлинг завоевали золото в командном спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене.

Reuters

Они финишировали с результатом 15 минут 45,81 секунды. Второе место заняли представительницы США Джессика Диггинс и Джулия Керн (+1,11). Тройку лучших замкнули Эва Уревц и Анамария Лампич из Словении (+1,21). Российские лыжницы Наталья Непряева и Христина Мацокина заняли только пятое место (+2,97). Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на критику в адрес чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова.