Шведские лыжницы победили в командном спринте на этапе в Дрездене, россиянки — пятые
- Reuters
Они финишировали с результатом 15 минут 45,81 секунды.
Второе место заняли представительницы США Джессика Диггинс и Джулия Керн (+1,11). Тройку лучших замкнули Эва Уревц и Анамария Лампич из Словении (+1,21).
Российские лыжницы Наталья Непряева и Христина Мацокина заняли только пятое место (+2,97).
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на критику в адрес чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова.