Анфиса Резцова встала на защиту Большунова

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на критику в адрес чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова.

«Сейчас немерено людей, которые критикуют Большунова. Они тупые и злые. Нельзя осуждать Сашу. Я за него, поддерживаю», — цитирует Резцову «Чемпионат».

Она отметила, что у Александра не получилось хорошо выступить в спринте на этапе Кубка мира в немецком Дрездене, но до Олимпиады ещё есть время.

«Все, как и сам Саша, всё прекрасно понимают. Знаю, что на Олимпиаде он будет супер. Большунов покажет и докажет нам всем. Саша — боец», — добавила Резцова.

Большунов занял 31-е место в квалификации этапа в Дрездене.

Напомним, что перед началом сезона Большунов испытывал проблемы со здоровьем. Осенью он перенёс операцию на челюсти.

Ранее тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о плохом самочувствии Большунова перед спринтом в Дрездене.