Анфиса Резцова встала на защиту Большунова

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на критику в адрес чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова.
Анфиса Резцова встала на защиту Большунова
  • Reuters

«Сейчас немерено людей, которые критикуют Большунова. Они тупые и злые. Нельзя осуждать Сашу. Я за него, поддерживаю», — цитирует Резцову «Чемпионат».

Она отметила, что у Александра не получилось хорошо выступить в спринте на этапе Кубка мира в немецком Дрездене, но до Олимпиады ещё есть время.

«Все, как и сам Саша, всё прекрасно понимают. Знаю, что на Олимпиаде он будет супер. Большунов покажет и докажет нам всем. Саша — боец», — добавила Резцова.

Большунов занял 31-е место в квалификации этапа в Дрездене.

Напомним, что перед началом сезона Большунов испытывал проблемы со здоровьем. Осенью он перенёс операцию на челюсти.

Ранее тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о плохом самочувствии Большунова перед спринтом в Дрездене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить