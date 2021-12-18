Провал Большунова в прологе и шестое место Ретивых: российские лыжники остались без медалей в спринте на этапе КМ

Российские лыжники не смогли завоевать медали в личном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене. У Александра Большунова в отсутствие Йоханнеса Клебо был шанс прервать свою безвыигрышную серию, но ему не хватило 0,09 секунды, чтобы пройти квалификацию. Провалила пролог и Наталья Непряева, показавшая лишь 36-е время. В итоге до финала добрался только Глеб Ретивых, однако сил на решающий забег у него не осталось.

В лыжном соревновательном календаре уже чувствуется приближение одного из двух главных событий сезона — многодневной гонки «Тур де Ски». До неё остаётся всего десять дней, и мысли многих спортсменов уже заняты тем, как они будут бежать по склонам Альп. Последний перед этим этап Кубка мира обычно превращается в сугубо спринтерский, с розыгрышем медалей в личных и командных состязаниях.

Под такую программу традиционно выбирается Дрезден со своей специфической уличной трассой. На её коротком 650-метровом круге почти нет подъёмов и спусков, а из-за узкого полотна лыжникам приходится быть особенно осторожными на поворотах. В этом году этап Кубка мира в немецком городе снова должен был пройти при плюсовой температуре, что непременно сказывалось на состоянии снега.

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Многие спортсмены решили не заезжать в Дрезден, а заняться подготовкой к «Тур де Ски» или сразу к Олимпийским играм в Пекине. В основном соревнования пропускали дистанционщики, в том числе почти вся сборная России во главе с вице-лидером Кубка мира Сергеем Устюговым. Точно так же поступили и норвежцы, прислав только своих лучших спринтеров. При этом среди них не оказалось Йоханнеса Клебо, выигравшего два коньковых спринта в этом сезоне.

Чуть ли не единственным лыжником, которому длинные гонки интереснее коротких, остался Александр Большунов. В Дрездене у него был шанс обойти в общем зачёте Устюгова и заметно сократить отставание от Клебо. Его даже заранее поставили в пару с Александром Терентьевым на воскресный командный спринт, чтобы за счёт него заработать побольше очков.

Однако в субботу обладателя «Большого хрустального глобуса» ждало огромное разочарование. Во время квалификации Большунов поскользнулся и едва удержал равновесие. Он устоял на ногах, но потерял пару секунд, а в споре с другими спринтерами это имело критическое значение. В итоге россиянин показал 31-е время — для продолжения борьбы ему не хватило всего лишь 0,09 секунды. В пятый раз подряд Большунов остался без медали, и для него это самая длинная неудачная серия в Кубке мира с декабря 2018 года.

Преодолеть квалификацию в мужских состязаниях удалось лишь Глебу Ретивых и Александру Терентьеву, которые вошли в первую десятку. У женщин удача сопутствовала только Христине Мацокиной, которая замкнула тридцатку лучших. Наталья Непряева была 36-й.

Мацокина сразу же заняла последнее место в своём четвертьфинале и закончила выступление. Мужчины же уверенно преодолели следующий барьер. Ретивых в своём забеге сразу постарался занять лидирующие позиции, прекрасно понимая, что обгонять будет негде. В итоге он стал вторым, пропустив вперёд француза Люка Шанава, чтобы оказаться в менее сильном полуфинале. Терентьев же пробился с первой позиции, обогнав в финишном створе норвежца Синдре Скара.

Полуфинал, в котором не было россиян, действительно оказался богатым на имена — из шести первых номеров посева в нём участвовали сразу пятеро. Пройти дальше удалось норвежцу Ховарду Тёугбёлю и итальянскому мастеру спринта Федерико Пеллегрино, а Шанава и его соотечественник Ришар Жуве остались ждать результатов второго забега.

В компании с Ретивых и Терентьевым оказались сразу три норвежца. Финн Хоген Крог оступился в середине дистанции и рано отстал, но Скар и Эвен Нортуг боролись до последнего. Почти до финиша не было понятно, кто пробьётся в финал. В итоге Терентьев слегка замедлился и стал четвёртым, а два скандинавских лыжника вместе с Ретивых показали абсолютно одинаковое время — вплоть до сотых секунды. Втроём они прошли дальше, а победителю первого этапа Кубка мира пришлось завершить борьбу.

В решающем забеге Ретивых так здорово уже не бежал. Почти сразу он поймал просвет, который на коротком дрезденском круге отыграть было невозможно. Он прибежал к финишу последним и занял итоговое шестое место. Победу отпраздновал Тёугбёль, ранее никогда не выигрывавший в Кубке мира. Пеллегрино стал вторым, бронза досталась Шанава. У женщин пятое подряд золото в спринте завоевала шведка Майя Дальквист.