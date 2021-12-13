Победы Третьякова и Бурова, триумф Фаткулиной и Голиковой: россияне завоевали семь золотых медалей на этапах КМ

Скелетонист Александр Третьяков одержал вторую победу в сезоне, а конькобежцы Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Виктор Муштаков оформили золотой хет-трик в Калгари, выиграв забеги на дистанции 500 метров. Сноубордистка Софья Надыршина порадовала болельщиков на домашнем этапе в Челябинской области, а фристайлист Максим Буров вновь не оставил соперникам шансов, завоевав два золота в Руке. Чего добились россияне на этапах Кубка мира по зимним видам спорта — в материале RT.

Триумф в скелетоне и бронза в санном спорте

Первым на верхнюю строчку пьедестала почёта среди российских спортсменов в зимних видах спорта в минувший уикенд поднялся скелетонист Александр Третьяков. Спустя три недели после успеха в Иннсбрук-Иглсе, он преодолел трассу в Винтерберге быстрее всех.

Бросить вызов олимпийскому чемпиону пытались хозяева трассы и главные фавориты Аксель Юнгк и Кристофер Гротгер, но составить реальную конкуренцию они не смогли и довольствовались серебром и бронзой соответственно. Третьяков же ни на мгновение не дал повода усомниться в своём мастерстве. Он выиграл оба заезда, а во второй попытке вовсе установил новый рекорд трассы — 55,50 секунды, побив на 0,01 достижение Маркуса Дукурса, продержавшееся с 6 марта 2015-го.

Суммарный результат Александра составил одну минуту и 51,05 секунды. Заняв первое место, он поднялся на третью строчку в общем зачёте КМ и до 57 и 81 очков сократил отставания от Юнгка и Гротгера. Именно поэтому 22-я победа в карьере на этапах КМ над представителями сборной Германии стала особенно важной.

А вот Елена Никитина, начавшая сезон с золотого дубля, после переезда из Австрии в Германию никак не может обрести себя. В Альтенберге она была 11-й, в Винтерберге — шестой.

«Лена стопроцентно была бы на подиуме, если бы не допустила ошибку в начале первого заезда, где растеряла всю стартовую скорость. И Юлия Канакина почему-то неважно выступила в первой попытке. Однако вторая им удалась, особенно Лене, которая установила рекорды стартового разгона и трека» — цитирует главного тренера сборной России по бобслею и скелетону Данила Чабана ТАСС.

Параллельно в Альтенберге состоялся этап КМ по санному спорту, в рамках которого россияне выступили достаточно скромно. Им удалось завоевать лишь одну медаль. Екатерина Катникова, Александр Горбацевич и двойка Александра Денисьева с Владиславом Антоновым взяли бронзу в командной эстафете, пропустив вперёд только немцев и итальянцев. Причём после первой попытки они шли вторыми, но в следующей допустили ошибку и потеряли одну позицию.

Не менее важным стало долгожданное возвращение саней Романа Репилова, которые остались на китайской таможне после этапа в Пекине. Лишь спустя три недели их удалось привезти обратно обладателю. Однако в Германии действующий чемпион мира расположился на девятой строчке, пропустив вперёд соотечественников Горбацевича и Семёна Павличенко.

Россыпь наград в конькобежном спорте

Победную серию Третьякова продолжила Ольга Фаткулина. Отечественные конькобежцы не слишком удачно начали сезон и к четвёртому этапу КМ в Калгари не имели в активе ни одного золота, хотя Артём Арефьев и Ангелина Голикова добыли по три серебра. Фаткулина на коронной дистанции 500 метров, в которой она стала призёром ОИ в Сочи, не оставила шансов соперницам, преодолев расстояние за 36,726 секунды и опередив японку Нао Кодайру.

«Получилось выиграть, но фанфары включать рано. Впереди чемпионат Европы, потом Олимпийские игры — главный старт сезона. Так что сегодня Фаткулина, завтра Кодайра, послезавтра Голикова — вот так происходит на Кубке мира. Это особо ничего не значит», — рассказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».

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Третьей стала ещё одна представительница России Голикова. Зато в субботу уже она поднялась на верхнюю ступень пьедестала после второго забега на 500 м. Фаткулина на этот раз решила не выходить на старт, чтобы лучше подготовиться к 1000 м. В её отсутствие соотечественница обошла Кодайру и Джексон с новыми личным и национальным рекордами — 36,669 секунды. Так спортсменка одержала юбилейную пятую победу на этапах КМ и третью — в личной гонке.

А японка чуть позже взяла реванш у россиянок на уже упомянутой «тысяче». Она оказалась сильнее американки Бриттани Боу и Фаткулиной, которая к своему золоту добавила бронзу на более длинной дистанции. Голикова на этот раз финишировала на обидном четвёртом месте, но осталась довольна своим выступлением.

«Очень приятно возвращаться с этапов Кубка мира с победой и хорошо, что показала достаточно нормальный результат. Рада, что, наконец, возвращаемся домой. «Тысяча» далась не то что тяжко, просто на последних 200 м чуть-чуть «приподнялась». Разрывы минимальные. Для тренировки это было неплохое исполнение», — поделилась впечатлениями атлетка.

А в заключительный соревновательный день первое золото, наконец, добыли и отечественные конькобежцы. Проявить себя вновь вышло на самой короткой дистанции 500 м. Виктор Муштаков преодолел её 33,903 секунды и переписал не только рекорд катка, но и личное достижение. На этом уроженец Барнаула не остановился и чуть позже взял бронзу на 1000 м, уступив 0,33 секунды китайцу Нин Чжуняню и всего 0,02 — американцу Джордану Штольцу. Не менее важно, что россиянин, удачно выступив на заключительном перед ОИ этапе КМ, сумел завоевать олимпийские квоты в обоих видах.

Наконец, седьмая награда в Калгари досталась Елизавете Голубевой. Она удачно выступила в масс-старте. Спортсменка пересекла финишную черту третьей, не сумев справиться лишь с признанными фаворитками — итальянкой Франческой Лоллобриджидой и канадкой Ивани Блонден.

Домашняя победа в сноуборде и доминирование в фристайле

Во фристайле Максим Буров на выходных продлил свою впечатляющую победную серию. Оба первых этапа КМ состоялись в финской Руке, и во всех четырёх стартах в акробатике уроженец Ярославля оказался лучшим.

У преследователей возможности бороться с ним не было. В пятницу россиянин опередил китайца Цзя Цзуняна более чем на четыре балла, набрав 133,48 очка. В субботу превосходство над швейцарцем Ноэ Ротом оказалось ещё серьёзнее. В тотале Максим опережает ближайшего преследователя уже на 80 баллов. Если Буров продолжит так доминировать и в дальнейшем, интрига за звание лучшего в этой дисциплине может умереть уже в начале 2021-го, когда состоятся этапы в Канаде и США.

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В сноуборде сезон только стартовал. Первый этап КМ прошёл в Магнитогорске, а потому россиянам было особенно важно порадовать собственных болельщиков. Сделать это удалось совсем юной 18-летней Софье Надыршиной. В субботу она стала первой в параллельном гигантском слаломе. В финале спортсменка сошлась с опытной немкой Рамоной Хофмайстер, призёром ОИ в этом виде, и опередила её, одержав третью победу в карьере на этапах КМ. В активе у Софии есть уже и золото первенства планеты. Осталось подняться на верхнюю ступень пьедестала почёта на ОИ в Пекине.

«Первый день соревнований, было волнительно, но София показала, что в порядке. Сильные соперницы из Германии заняли второе и третье места. Надыршина вновь превзошла Хофмайстер, которую можно уже назвать её главной соперницей в борьбе за первую позицию. Всё хорошо, будем работать дальше», — приводит слова президента Федерации сноуборда России Дениса Тихомирова «Матч ТВ».

Награда Надыршиной стала для сборной России не последней на домашнем этапе. В тот же день бронзу в параллельном гигантском слаломе завоевал опытнейший Андрей Соболев. А в воскресенье его почин поддержала Анастасия Курочкина, занявшая третье место в параллельном слаломе у женщин.