Большунов по болезни пропустит спринт этапа КМ в Давосе
- РИА Новости
Пропуск старта связан с лёгким недомоганием Большунова, у которого врачи диагностировали простуду, сообщает «Матч ТВ».
Спринт пройдёт 11 декабря. Соревнования начнутся в 16:45 мск.
Также находится под вопросом участие лыжника в индивидуальной гонке 12 декабря.
Большунов занимает второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/22. Лидирует норвежец Йоханнес Клебо.
Ранее Вероника Степанова опубликовала эмоциональный пост о конкуренции лыжного спорта и биатлона в телетрансляциях.