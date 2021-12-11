Большунов по болезни пропустит спринт этапа КМ в Давосе

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Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов не примет участие в спринте на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).
Большунов по болезни пропустит спринт этапа КМ в Давосе
  • РИА Новости

Пропуск старта связан с лёгким недомоганием Большунова, у которого врачи диагностировали простуду, сообщает «Матч ТВ».

Спринт пройдёт 11 декабря. Соревнования начнутся в 16:45 мск.

Также находится под вопросом участие лыжника в индивидуальной гонке 12 декабря.

Большунов занимает второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/22. Лидирует норвежец Йоханнес Клебо.

Ранее Вероника Степанова опубликовала эмоциональный пост о конкуренции лыжного спорта и биатлона в телетрансляциях.

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