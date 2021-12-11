Большунов по болезни пропустит спринт этапа КМ в Давосе

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов не примет участие в спринте на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).

РИА Новости

Пропуск старта связан с лёгким недомоганием Большунова, у которого врачи диагностировали простуду, сообщает «Матч ТВ». Спринт пройдёт 11 декабря. Соревнования начнутся в 16:45 мск. Также находится под вопросом участие лыжника в индивидуальной гонке 12 декабря. Большунов занимает второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/22. Лидирует норвежец Йоханнес Клебо. Ранее Вероника Степанова опубликовала эмоциональный пост о конкуренции лыжного спорта и биатлона в телетрансляциях.