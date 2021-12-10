Степанова — о популярности лыжного спорта: мы проиграли эстафету биатлонисткам

Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала эмоциональный пост о конкуренции лыжного спорта и биатлона в телетрансляциях.

«Мы проиграли эстафету в прошлое воскресенье. Да, да — проиграли. Биатлонисткам, их эстафете. Их посмотрели куда больше телезрителей в России», — написала Степанова в Instagram.

Она также отметила, что комментаторы могут говорить, что лыжи лучше, но люди будут смотреть биатлон. По мнению спортсменки, так происходит, потому что биатлон предназначен для «развлечения публики».

Напомним, что женская сборная России по лыжному спорту выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Степанова выступала на четвёртом этапе. Российские биатлонистки в аналогичной гонке заняли восьмое место.

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