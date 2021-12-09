Каминский оценил форму Бабикова, выступающего на Кубке IBU

Cтарший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский считает, что Антон Бабиков, в настоящий момент выступающий на Кубке IBU, набирает необходимую форму для выступлений за основную команду на Кубке мира.

«Успехи Бабикова на Кубке IBU? Скорее, это связано с набором необходимых кондиций. Не просто же так норвежцы везут в Хохфильцен Филипа Андерсена, которого Антон обыгрывал, а значит, по силе они примерно равны. Причём Андерсен будет выступать вместо Йоханнеса Дале, который занимает место в тридцатке, и по нашим меркам замена не напрашивалась. А норвежцы её делают — значит, рассчитывают, что Андерсен выступит лучше. Поэтому и мы можем предположить, что, если Бабиков войдёт в основной состав, будет выглядеть неплохо. Нас останавливала, по большому счёту, только стрельба Антона. Ну и инфекция, которую подцепили в Ханты-Мансийске, его придержала с точки зрения лыжного хода. Хотя, может, и стрельба из-за этого хромала. Говорят, что вирус влияет в том числе на нервные центры», — сказал Каминский RT.

На этапе Кубка IBU в норвежском Шушене Бабиков завоевал золотые медали в спринте и масс-старте.

Ранее Каминский признался, что был раздражён проколами Гараничева и Латыпова в Эстерсунде.