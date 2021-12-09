Каминский признался, что был раздражён проколами Гараничева и Латыпова в Эстерсунде

Cтарший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, какие чувства испытал при ошибках Евгения Гараничева и Эдуарда Латыпова во время гонок на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Эти проколы скорее трагические. Есть, конечно, некоторое раздражение по этому поводу. Но, с другой стороны, если говорить про забытые палки Гараничева, мы знаем, что он человек достаточно рассеянный. Я его понимаю. Да, досадно. Он потерял из-за опоздания много времени и, возможно, поэтому плохо стрелял. Но при этом и ход у Жени был слабый», — сказал Каминский RT.

Гараничев забыл палки на старте спринта этапа Кубка мира в Эстерсунде. Он был вынужден ждать, когда ему принесут новый инвентарь, из-за чего стартовал с опозданием на 40 секунд. Эдуард Латыпов занял седьмое место в индивидуальной гонке, перепутав финишный коридор в конце дистанции и потеряв несколько секунд из-за того, что пришлось разворачиваться.

Ранее Каминский заявил, что не планирует вносить изменения в состав сборной России.