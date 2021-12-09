Каминский заявил, что не планирует вносить изменения в состав сборной России

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о кадровой ситуации в национальной команде страны.
Каминский заявил, что не планирует вносить изменения в состав сборной России
  • РИА Новости

«Стало ли форс-мажором то, что пришлось менять состав на эстафету? У нас было понимание того, что к той четвёрке, которая выступала в прошлом году на чемпионате мира (Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов. — RT), нужно готовить кого-то для подстраховки. Мы пытались. Если честно, рассчитывали на более опытных спортсменов, таких как Стрельцов и Бабиков. Но получилось, что Серохвостов попал на этап Кубка мира и хорошо себя проявил в эстафете. Сейчас же нет смысла выводить из состава ребят, которые пробежали всего один этап и попали в 40 сильнейших», — сказал Каминский RT.

Следующий этап Кубка мира по биатлону пройдёт в австрийском Хохфильцене с 10 по 12 декабря.

Ранее Каминский проанализировал выступления российских биатлонистов на стартовых этапах КМ.

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