Каминский проанализировал выступления российских биатлонистов на стартовых этапах КМ

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский подвёл итоги выступлений своих подопечных на первых двух этапах Кубка мира.

«Все выступают по-разному. Эдуардом Латыповым доволен. Даниил Серохвостов в одной гонке даже превзошёл ожидания. Карим Халили, скорее, нет. Но, в целом, нормально. Что помешало Халили? Стрельба — дело тонкое. Много факторов могло повлиять. Было бы не два, а один промах в индивидуальной гонке, получился бы совсем другой результат. Просто хочется от него более стабильной стрельбы», — сказал Каминский в интервью RT.

Также старший тренер сборной России высказался о попадании 22-летнего Даниила Серохвостова в основную команду на Кубок мира.

«Понятно, что сейчас ему повезло оказаться в основном составе. Но везёт тому, кто сам везёт. Рано или поздно он всё равно бы попал на этапы Кубка мира, потому что показывал неплохие скорости и стрельба во время подготовительного периода налаживалась. Местами он был очень точен. Особенно в дуэльных, контактных тренировках. Выступал на уровне лидеров. Сейчас у него нет стабильности, но это закономерно. Она нарабатывается с опытом и с объёмом тренировок, стартов», — добавил Каминский.

На первых двух этапах Кубка мира российские биатлонисты сумели завоевать лишь одну медаль — бронзу в эстафетной гонке на этапе в Эстерсунде.

Ранее Губерниев заявил, что Серохвостов стал призёром в эстафете не благодаря, а вопреки.