Каминский проанализировал выступления российских биатлонистов на стартовых этапах КМ

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский подвёл итоги выступлений своих подопечных на первых двух этапах Кубка мира.
Каминский проанализировал выступления российских биатлонистов на стартовых этапах КМ
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Все выступают по-разному. Эдуардом Латыповым доволен. Даниил Серохвостов в одной гонке даже превзошёл ожидания. Карим Халили, скорее, нет. Но, в целом, нормально. Что помешало Халили? Стрельба — дело тонкое. Много факторов могло повлиять. Было бы не два, а один промах в индивидуальной гонке, получился бы совсем другой результат. Просто хочется от него более стабильной стрельбы», — сказал Каминский в интервью RT.

Также старший тренер сборной России высказался о попадании 22-летнего Даниила Серохвостова в основную команду на Кубок мира.

«Понятно, что сейчас ему повезло оказаться в основном составе. Но везёт тому, кто сам везёт. Рано или поздно он всё равно бы попал на этапы Кубка мира, потому что показывал неплохие скорости и стрельба во время подготовительного периода налаживалась. Местами он был очень точен. Особенно в дуэльных, контактных тренировках. Выступал на уровне лидеров. Сейчас у него нет стабильности, но это закономерно. Она нарабатывается с опытом и с объёмом тренировок, стартов», — добавил Каминский.

На первых двух этапах Кубка мира российские биатлонисты сумели завоевать лишь одну медаль — бронзу в эстафетной гонке на этапе в Эстерсунде.

Ранее Губерниев заявил, что Серохвостов стал призёром в эстафете не благодаря, а вопреки.

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