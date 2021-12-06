Губерниев: Серохвостов стал призёром в эстафете не благодаря, а вопреки

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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о включении российского биатлониста Даниила Серохвостова в состав сборной на эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Губерниев: Серохвостов стал призёром в эстафете не благодаря, а вопреки
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Давайте будем честными: он стал призёром в эстафете не благодаря, а вопреки. Если бы у Поварницына изначально были кубковые очки, мы бы никогда не увидели Серохвостова в Эстерсунде — от слова «совсем». Я до сих пор уверен, что если бы не наше скромное воздействие, в эстафете бежал бы Гараничев», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

По его мнению, тренерский штаб понимает, что к данному решению приложили руку болельщики и журналисты. Кроме того, он в очередной раз подчеркнул, что Евгений Гараничев и Матвей Елисеев оказались не готовы к сезону.

«Томшин и Поварницын худо-бедно борются за кубковые очки. Не скажу, что они приехали и наступил провал. Лучше возить Томшина, чтобы он набирал очки, чем Гараничева, который ничего не набирает и занимает сотые места», — добавил Губерниев.

Ранее Александр Логинов заявил, что биатлонисты сборной России рады бронзе в эстафете в Эстерсунде.

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