Логинов заявил, что биатлонисты сборной России рады бронзе в эстафете в Эстерсунде

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал третье место мужской сборной России в эстафете на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Мы очень рады, что сегодня оказались на подиуме. Это первая эстафета. Можно попробовать ещё какие-то варианты расстановки по этапам. Хотя надо думать. Может, сейчас это и идеальный вариант», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Победу одержала команда Норвегии, второе место заняли французы.

Ранее старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский объяснил неудачную стрельбу Латыпова в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде.