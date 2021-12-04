Каминский объяснил неудачную стрельбу Латыпова в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал проблему со стрельбой в эстафете на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде.
Каминский объяснил неудачную стрельбу Латыпова в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде
  • РИА Новости

«От стойки такой стрельбы не ожидал. До этого момента у нас были проблемы с лёжкой, а не со стойкой. Скорее всего, это психология, потому что ходом мы были достаточно хороши. Что бы я занёс в позитив, так это это ход. Мы никому не проигрывали. Наверное, сверхскорость повлияла — где-то не хватило уверенности, разберёмся, постараемся вернуть стойку. Стрельба Латыпова? Мне кажется, в первую очередь нет опыта борьбы за золотую медаль», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

По его мнению, спортсменам не хватило уверенности в себе, так как обычно команда либо догоняла лидеров, либо боролась за сохранение позиции, а здесь пришлось бороться за золото.

«Два или три штрафных круга — был бы перебор. Естественно, буду с команды по гамбургскому счету спрашивать. Если есть потенциал, который можно реализовать, нужно стараться его реализовывать. Команда на правильном пути? Я думаю, что да», — добавил Каминский.

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Победу одержала команда Норвегии, второе место заняли французы.

Ранее бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал третье место мужской сборной в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

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