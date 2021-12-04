Драчёв: российские биатлонисты наделали ошибок, но по такой погоде отработали хорошо

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал третье место мужской сборной в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Интересная гонка, заставляет подумать о многом. Наши насовершали ошибок, но по такой погоде, необычной эстафете, где многие уходили на штрафные круги, в целом отработали хорошо. И новички сработали грамотно, хотя замечания к Халили и Серохвостову всё равно есть», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

Он отметил, что Александр Логинов оправдал своё звание лидера команды, а на Эдуарда Латыпова повлияло волнение во время стрельбы.

«Это психология — человек попадал всё, и вдруг, когда ничего сложного, он не справился. Но Эдуард будет только крепче. Он справится», — добавил Драчёв.

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Победу одержала команда Норвегии, а второе место заняли французы.

Ранее Логинов высказался о проблемах во время стрельбы в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде.