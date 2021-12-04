Логинов высказался о проблемах во время стрельбы в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде

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Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в эстафете на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Логинов высказался о проблемах во время стрельбы в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде
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«На пристрелке был небольшой порывистый ветер. Поэтому все настраивались на то, что возникнут проблемы на рубежах. На стойке дул ветер, даже прошёл один габарит, но всё закончилось нормально. Просто шёл своим темпом — сейчас уже нечем кого-то удивить. Я всё время видел спину норвежца. Работать было комфортно. Как раз таки я не шёл совсем один», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Победу одержала команда Норвегии, а второе место заняли французы.

Ранее Даниил Серохвостов оценил своё выступление в эстафете на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде.

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