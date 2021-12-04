Серохвостов оценил своё выступление в эстафете на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

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Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал своё выступление в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Серохвостов оценил своё выступление в эстафете на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
  • РИА Новости

«До четвёртого выстрела на стойке я был спокоен. Потом услышал, как Тарьей Бё ускоряет темп, и начал мазать. Когда начал использовать дополнительные патроны, успокоился. По десятибалльной шкале оценю своё дебютное выступление в эстафете на семь. Последний круг расстроил, было тяжело. Не мог выложиться. Лучший ход в первом круге? Там все шли пешком», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде. 

Ранее российский биатлонист Карим Халили выразил недовольство своей стрельбой в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде.

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