Серохвостов оценил своё выступление в эстафете на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал своё выступление в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

«До четвёртого выстрела на стойке я был спокоен. Потом услышал, как Тарьей Бё ускоряет темп, и начал мазать. Когда начал использовать дополнительные патроны, успокоился. По десятибалльной шкале оценю своё дебютное выступление в эстафете на семь. Последний круг расстроил, было тяжело. Не мог выложиться. Лучший ход в первом круге? Там все шли пешком», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Ранее российский биатлонист Карим Халили выразил недовольство своей стрельбой в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде.