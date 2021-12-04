Биатлонист Халили остался недоволен своей стрельбой в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде

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Россиянин Карим Халили поделился эмоциями от своего выступления в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Биатлонист Халили остался недоволен своей стрельбой в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде
  • РИА Новости

«Стоя нельзя было допускать столько ошибок. Три дополнительных патрона — это непозволительно. Мандраж при этом не накрывал. Промахи были очень близкими. Удивлялся, что мишень не закрывалась. Обидно, когда ребята уходят, а ты ещё стоишь. Старался закрывать как можно быстрее дополнительными патронами, но была мысль, что штрафной круг явно будет лишним. С лёжкой же справился. Что касается хода: второй круг был не особо хорошим, можно было бежать и быстрее», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу на этапе КМ в Эстерсунде.

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