Один за всех: Устюгов выиграл вторую медаль на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе

Сергей Устюгов занял третье место в лыжной гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе. Быстрее россиянина дистанцию преодолели только два норвежца — Симон Крюгер и Йоханнес Клебо. При этом сразу семь представителей национальной команды попали в двадцатку сильнейших. У женщин в разделке впервые в сезоне победила Терезе Йохауг, а лучшей среди россиянок стала финишировавшая десятой Вероника Степанова.

В воскресенье в Давосе лыжникам предстояло выступить в индивидуальных гонках свободным стилем, к которым, как и ко всему третьему этапу Кубка мира, приковано особое внимание. Трасса в Швейцарии расположена в горах, а именно такие условия будут и на Олимпийский играх в Пекине.

Перед стартом мужской разделки главным вопросом для российских болельщиков было участие в ней лидера отечественной сборной Александра Большунова, который пропускал спринт из-за плохого самочувствия. Спортсмен решил состязаться и начал забег достаточно уверенно, уступая лишь шесть секунд на первой временной отсечке норвежцу Хансу Холланду, который вышел на дистанцию одним из первых в сильнейшей группе. Однако быстрый старт сыграл с россиянином злую шутку. Уже на втором круге отставание от лидеров стало быстро расти, а включиться на финише Большунов не смог. В итоговом протоколе он оказался на 12-й строчке. Как позже рассказал старший тренер мужской сборной России Юрий Бородавко, Александр в этот раз не работал на максимуме своих возможностей. Данный старт больше рассматривался как скоростная тренировка.

«Я не хотел, чтобы он бежал. Такое решение было принято им самим перед гонкой. У Большунова был небольшой насморк, першило в горле, но он решил, что всё равно надо выступить. Александр не гнался за результатом, не выкладывался на 200%. Провёл скоростную тренировку, так как понял, что суперсостояния сегодня нет, поэтому не работал на полную», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

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Другую тактику, с медленным стартом, выбрал Сергей Устюгов. По ходу первого круга он проигрывал Холланду, который долгое время был ориентиром для спортсменов, 15 секунд, однако затем это отставание стало потихоньку уменьшаться. На последний круг Устюгов уже уходил лидером, опережая даже Йоханнеса Клебо. Как и Сергей, норвежец медленно начал дистанцию, однако в самой концовке показал феноменальную скорость и всё-таки обошёл россиянина в финальном протоколе.

Однако восседать на троне победителя соревнований трёхкратному чемпиону мира удалось недолго. Вслед за ним на дистанцию вышел победитель последней индивидуальной гонки в Лиллехаммере Симон Крюгер. Он захватил лидерство уже через 3 км дистанции и дальше только наращивал преимущество. На финишной прямой он обогнал Клебо почти на полминуты, поэтому мог позволить себе не бежать, наслаждаясь поддержкой болельщиков.

Последним, кто пытался подвинуть Устюгова с пьедестала почёта, был ещё один норвежец — Харальд Амундсен. Первые 8 км он шёл с такой же скоростью, как и россиянин. Однако на последнем круге сказалось коварство трассы в Давосе. Спортсмен проиграл Сергею пять секунд.

После гонки Устюгов признался, что последние метры дались ему особенно сложно: закололо в боку. Но, несмотря на боль, он сохранил за собой третьей место на пьедестале почёта. Как отметил помощник старшего тренера национальной команды Сергей Турышев, видно, что россиянин постепенно набирает форму.

«На каждом этапе он показывает более успешные результаты. Сейчас идёт усиленная подготовка. Чем ближе к Олимпийским играм — тем лучше форма», — сказал специалист.

Подтверждают это и результаты. Спортсмен в этом сезоне трижды поднимался на вторую ступень пьедестала почёта — в индивидуальной гонке классическим стилем, в эстафете и спринте, а теперь на его счету ещё и бронза в разделке.

Неплохие показатели и у остальных российских спортсменов: сразу семь представителей национальный команды попали в 20-ку сильнейших. Однако пока конкурировать с норвежцами получается только у Устюгова. В первой шестёрке, помимо россиянина, сразу пять скандинавов. Александр Мальцев, который также неплохо шёл по дистанции, только седьмой. Как грустно признал спортсмен после выступления, вновь повторяется ситуация прошлого года: впереди одни норвежцы, а только потом — россияне.

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«У меня был плачевный опыт, когда я быстро начинал в Давосе. Сегодня разложился ровно, шёл вместе с Рёте. Седьмое место — довольно-таки неплохо. Но опять норвежцы впереди, а дальше идут россияне», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

У женской национальной команды дела в дистанционных гонках идут не так хорошо, как у мужчин. Пока оказаться на подиуме им удалось только в эстафете. Не сложилось и в Давосе. Неплохо начала разделку Татьяна Сорина, однако, как показала мужская гонка, быстрый старт может сослужить не самую хорошую службу. Так и произошло. И если на первой отсечке россиянка шла в одно время с Терезе Йохауг, то далее её отставание начало резко увеличиваться и к финишу составило 46 секунд.

Достаточно ровно бежала Наталья Непряева, однако скорость у одного из лидеров отечественной команды всё ещё не та. В итоге она осталась лишь 17-й.

Лучший результат среди россиянок показала Вероника Степанова. Она, как и Устюгов, не стала выкладываться с самого начала, отставание от лидеров на первой же отсечке составило 20 секунд и далее понемногу росло, однако спортсменка, поразившая всех в эстафете, смогла зацепиться за десятку сильнейших.

За победу в гонке ожидаемо боролись Терезе Йохауг и Фрида Карлссон. Шведка выиграла уже две разделки в текущем сезоне. Это, естественно, никак не устраивало трёхкратную обладательницу «Большого хрустального глобуса». В Давосе норвежка вышла на дистанцию после своей основной соперницы и не стала откладывать дело в долгий ящик. С первой же отсечки она вырвалась вперёд и никого даже близко не подпустила к первому месту. Для Карлссон всё сложилось не так удачно. Она не лучшим образом провела последний круг и пропустила вперёд Джессику Диггинс. Американка, наоборот, выдала отличную концовку и в первый раз в сезоне поднялась на пьедестал почёта в дистанционных гонках.