Финишные рывки Степановой и Устюгова: российские лыжники завоевали золото и серебро в эстафетах на этапе КМ

Российские лыжники завоевали два комплекта наград в эстафетах на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Женская национальная команда одержала сенсационную победу благодаря феноменальному рывку на последнем километре дебютантки Вероники Степановой. В соревновании мужчин до последних метров дистанции на медали претендовали обе четвёрки, но награда досталась только второй. Долго державшийся за спинами соперников Сергей Устюгов обошёл Харальда Амундсена и Ивана Якимушкина и уступил всего 0,2 секунды Йоханнесу Клебо.

Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам стартовал для сборной России не слишком удачно. В спринте и «разделках» отечественная команда сенсационно не завоевала ни одной медали. Завершалась программа соревнований в Лиллехаммере двумя эстафетами, в которых наши спортсмены просто обязаны были подняться на подиум.

В первую очередь это касалось мужчин. У них мощный подбор участников позволил сформировать сразу две равнозначные четвёрки. При этом место в первой нашлось далеко не всем сильнейшим. Например, финишёром последней неожиданно стал Сергей Устюгов. Компанию ему составили Александр Терентьев, Илья Семиков и Артём Мальцев. В первой оказались Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. Разумеется, без проблем выставили два практически равнозначных коллектива и хозяева. Собственно, между ними и россиянами должна была развернуться основная борьба за попадание на подиум.

И уже на первом классическом этапе четыре сильнейшие команды обозначили свои притязания. В лидерах на протяжении практически всего этапа держался Червоткин, который накануне неплохо проявил себя в «разделке» и стал четвёртым. Остались силы у Алексея и на эстафету, ведь он буквально тащил на себе преследователей. Ближе к окончанию стартового этапа в отрыв ушла группа из семи лыжников, среди которых, разумеется, оказались россияне и норвежцы. А уже в последний подъём громко заявил о себе молодой Терентьев, выигравший спринт в Руке. Отсидевшись за спинами соперников, он пошёл в атаку и в итоге показал второе время, уступив только Эрику Вальнесу. Третьим расположился Пол Голберг, а четвёртым — Червоткин.

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На втором и третьем этапах, как правило, сильнейшие стараются убежать от преследователей. На этот раз получилось наоборот. Великолепный классист Ийво Нисканен быстро догнал беглецов. Здорово смотрелся и Франческо де Фабиани, перед началом сезона работавший с группой Маркуса Крамера. Итальянец на своих плечах привёз ещё нескольких оппонентов, и первая четвёрка вновь превратилась в восьмёрку.

Лишь ближе к финишу в лидеры вышел Большунов и принялся серьёзно работать в отрыв. К сожалению, не поддержал ускорение Семиков, который начал отставать вместе с Мартином Лёвстрёмом Нюэнгетом. Зато не возникло никаких проблем у Нисканена. Финн с лёгкостью удержал скорость россиянина, а незадолго до передачи эстафеты вырвался вперёд. Оказался не способен бороться с ними даже Эмиль Иверсен, уступивший 11,9 секунды.

Далее в бой вступил Спицов, который ожидаемо сбросил с плеч не самого быстрого финна Реми Линдхолма. А вот победитель «разделки» Симен Хегстад Крюгер в компании с Хансом Кристером Холундом и Мальцевым начал активно сокращать отставание от россиянина. На отметке 17.5 км от него не осталось и следа. Тем не менее, Спицов продолжал лидировать долгое время и тащил на себе преследователей, пока в один момент не начал жестами призывать других выйти на первую строчку. Представившейся возможностью воспользовались норвежцы, в заключительный подъём попытавшиеся организовать рывок. Однако россияне не только его поддержали, но и перехватили инициативу. Первым эстафету передал именно Спицов, который на 0,6 секунды опередил Крюгера, на 0,9 — Мальцева и на 1,3 — Холунда.

Таким образом, сильнейшего определить предстояло Устюгову, Якимушкину, Йоханнесу Хёсфлоту Клебо и Харальду Эстбергу Амундсену. Россияне расположились в голове и хвосте лидирующей группы. Иван задавал темп, а Сергей не позволял расслабиться норвежцам. В таком расположении они и прошли почти весь этап. Можно было ожидать, что отечественные лыжники вместе с Амундсеном попытаются отцепить Клебо, но этого не произошло. Никто не торопился взвинчивать темп, сохраняя силы на последние километры.

К сожалению, на финише сильнейшим ожидаемо несмотря на все проблемы оказался действующий обладатель Большого хрустального глобуса. Тем не менее, необходимо отметить Устюгова, который едва не обошёл скандинава в створе, уступив лишь 0,2 секунды. Якимушкин же, потративший много сил на дистанции, не справился с Амундсеном. Так, номинально вторая эстафетная команда России взяла серебро, а первая осталась ни с чем.

Позже олимпийский чемпион Александр Легков, комментировавший гонку в прямом эфире «Матч ТВ», процитировал главу ФЛГР Елену Вяльбе. По её словам, составы оказались специально перетасованы, а конкурирующие между собой спортсмены стартовали на одних этапах, чтобы понять, как они себя поведут в такой ситуации. Можно резюмировать, задумка полностью сработала, а отечественные лыжники чуть не взяли два комплекта наград.

У женщин шансов на завоевание медалей изначально было меньше. Во-первых, они не могут похвастать таким сильным составом, как мужчины. А потому о формировании двух полноценных четвёрок речи не шло. Вторая в лице Яны Кирпиченко, Анастасии Фалеевой, Анастасии Рыгалиной и Марии Истоминой не претендовала на серьёзные результаты.

Да и у первой имелись кадровые проблемы. Так, компанию Юлии Ступак, Наталье Непряевой и Татьяне Сориной составила молодая 20-летняя дебютантка данной дисциплины Вероника Степанова. Однако она не только не ослабила команду, но сделала всё, чтобы пробежать эстафету и на Олимпийских играх в Пекине.

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В целом все девушки выполнили своё задание на пятёрку с плюсом. Ступак в роли забойщицы с самого начала держалась в группе лидеров и не отставала, тем более признанных звёзд в соперницах у неё не было. Рядом до поры держалась и Кирпиченко. Однако заключительный серьёзный подъём вывел Яну из игры. Она сильно отстала от оппоненток и не справилась с их ускорением.

На первую передачу эстафеты пять лыжниц пришли практически в одни ноги. Ступак показала четвёртый результат, отстав от немки Катарины Хенниг на 1,3 секунды и менее чем на секунду — от норвежки Тириль Уднес Венг и шведки Эммы Рибом. Кирпиченко проиграла лидеру уже больше 20 секунд.

А вот Непряевой достались очень серьёзные оппонентки — победительница «разделки» Фрида Карлссон и двукратная обладательница Кубка мира Хейди Венг. Но Наталья в такой компании не затерялась, а, напротив, возглавила группу. А ближе к передаче эстафеты большой тройке удалось отцепить Анне Кюллёнен. Больше финки на медали не претендовали.

Сориной же вовсе пришлось сражаться с Эббой Андерссон и Терезой Йохауг. С последней Татьяна на равных соперничала в субботней «разделке». Россиянка держалась за спиной норвежки на протяжении трёх кругов и лишь на последнем, когда скандинавка финишировала, много проиграла фаворитам.

В воскресенье Сорина тоже поначалу отсиживалась за быстрыми лыжницами. Она тактически грамотно разложила силы по дистанции и не стремилась раньше времени убегать в отрыв. Зато тратили энергию шведка и норвежка, которые попеременно сменяли друг друга во главе лидирующей группы. Россиянка же разобралась с конкурентками ближе к финишу. Сначала она на спуске обошла Андерссон, а затем в подъём убежала и от Йохауг. В результате Степанова получила эстафету первой пусть и с минимальным отрывом от соперниц.

Далее болельщики с замиранием сердца принялись следить за тем, как проявит себя дебютантка Степанова. Поначалу повод для переживания действительно возник. Тройка настолько медленно начала, что их едва не догнала Виктория Карль, привезшая за собой целую группу преследовательниц. Но мощно стартовавшая немка ближе к середине дистанции выдохлась и отказалась от борьбы.

Зато Степанова играла в кошки-мышки с оппонентками. Выходить вперёд никто по понятным причинам не желал, сохраняя силы на финишный рывок. За 2,5 км лидировала Хелене Марие Фоссесхолм. Она же предприняла затяжной рывок в подъём. Поначалу показалось, что справиться с ним соперницам не удастся. Но Веронике удалось зацепиться за Моа Ольссон, а после и обойти её.

Норвежка же потратила слишком много сил на попытку убежать от преследовательниц и на последнем километре выглядела не лучшим образом. Зато россиянка, всё грамотно рассчитав, перед возвращением на стадион буквально вылетела из-за спин у соперниц и организовала великолепный финишный рывок. Поддержать его оппонентки уже не смогли и вынуждены были бороться лишь за вторую строчку.

А женская сборная России, неудачно начавшая новый сезон Кубка мира, одержала во многом неожиданную победу в эстафете. Более того, она стала для команды первой на этапах КМ за 17 лет. И войти в историю удалось благодаря 20-летней дебютантке Степановой, которая на своём этапе разобралась с куда более опытными и именитыми соперницами.