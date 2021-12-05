Россия завоевала серебро в эстафете на этапе КМ в Лиллехаммере

Мужская сборная России завоевала серебряные медали в эстафете на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере (Норвегия).

РИА Новости

Золотые награды завоевала сборная Норвегии. Российская команда в составе Александра Терентьева, Ильи Семикова, Артёма Мальцева, Сергея Устюгова проиграла победителям гонки 0,2 секунды. Третье место заняла вторая команда Норвегии. Четвёртой финишировала вторая сборная России (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин). Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступление отечественных спортсменов в мужской гонке на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.