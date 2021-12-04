Тренер сборной России по лыжным гонкам: видно, что вся мужская команда просела на второй части

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступление отечественных спортсменов в мужской гонке на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.
Тренер сборной России по лыжным гонкам: видно, что вся мужская команда просела на второй части
  • ©Intagram Егора Сорина

«Не все спортсмены жалуются на лыжи. Есть те, кто сказал, что на второй части лыжи стали ехать хуже. Но Артём Мальцев сказал, что сильно накушался за Крюгером и его сковало на последнем круге. По работе сервиса сложно давать оценку, нужно со всеми разобраться. Но видно, что вся команда просела на второй части», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».

Лучшим из россиян в гонке свободным стилем стал Алексей Червоткин, который занял четвёртое место. Весь пьедестал почёта заняли норвежцы.

Ранее член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин оценил неудачное выступление россиян на втором этапе Кубка мира.

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