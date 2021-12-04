Крянин: хорошо, что наши лыжники получили от норвежцев по сопатке

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Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин оценил неудачное выступление россиян на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.
Крянин: хорошо, что наши лыжники получили от норвежцев по сопатке
  • РИА Новости

«Уверен, сами ребята выходили на дистанцию биться за медали и боролись до конца. Может, это и хорошо, что сейчас наши лыжники получили от норвежцев по сопатке. Есть время что-то исправить, и уже в Давосе ситуация может улучшиться», — цитирует ТАСС Крянина.

Бронзовый призёр чемпионата мира 2001 года признался, что разочарован результатами россиян в мужской гонке свободным стилем. Он допустил, что спортсмены продолжают отходить после большого объема физических нагрузок, которые давались во время последних тренировочных сборов.

Лучшим из россиян в гонке свободным стилем 4 декабря стал Алексей Червоткин, который занял четвёртое место. Весь пьедестал почёта заняли норвежцы.

Третий этап КМ пройдёт в швейцарском Давосе с 11 по 12 декабря.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты российских лыжников на этапе КМ в Лиллехаммере.

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