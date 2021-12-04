Губерниев — о результатах российских лыжников: за голову уже начинаешь хвататься

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты российских лыжников на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

«В спринте мы остались без финала, сегодня без призов, это странно. Понятное дело, что Олимпиада ещё не пришла, но за голову уже начинаешь хвататься. Я разочарован», — цитирует Губерниева РИА Новости.

При этом он выразил надежду, что Александр Большунов и Алексей Червоткин из всей сборной России по лыжным гонкам способны показать хороший результат на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«А остальные что?» — добавил он.

Губерниев призвал российских лыжников перестать обвинять в неутешительных результатах сервис-бригаду, которая, по их словам, некачественно подготавливает лыжи к гонкам.

«Готовы были сражаться с норвежцами, но который год подряд у нас не едут лыжи. Как только у нас неудачная гонка, так не едут лыжи. Это плохое оправдание», — заключил комментатор.

Лучшим из россиян в гонке свободным стилем 4 декабря стал Алексей Червоткин, который занял четвёртое место. У женщин Наталья Непряева показала пятый результат.

Ранее Сергей Устюгов прокомментировал своё выступление в гонке свободным стилем на 15 км на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.