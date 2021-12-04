Устюгов признался, что рассчитывал занять место выше в гонке КМ в Лиллехаммере

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов прокомментировал своё выступление в гонке свободным стилем на 15 км на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

«Сегодня рассчитывал быть повыше, хотелось приехать на финиш, чтобы не осталось сил. Был план, я его придерживался. Но что-то пошло не так. Не стоит делать быстрые выводы, надо прийти в комнату, посмотреть — может, это связано с разминкой, с пульсом. Сегодня у всех ребят на второй половине случился залёт», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что из всех россиян хорошо пробежал только Алексей Червоткин, расположившийся на четвёртой позиции. Кроме того, спортсмен признался, что ему интересно выступить в эстафете на первом этапе, хотя готов он выступить на любом.

Устюгов в минувшей гонке занял 24-е место. Победу же одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Ранее российский лыжник Иван Якимушкин высказался о своём неудачном выступлении на этапе КМ в Лиллехаммере.