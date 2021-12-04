Устюгов признался, что рассчитывал занять место выше в гонке КМ в Лиллехаммере

Короткая ссылка
Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов прокомментировал своё выступление в гонке свободным стилем на 15 км на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.
Устюгов признался, что рассчитывал занять место выше в гонке КМ в Лиллехаммере
  • РИА Новости

«Сегодня рассчитывал быть повыше, хотелось приехать на финиш, чтобы не осталось сил. Был план, я его придерживался. Но что-то пошло не так. Не стоит делать быстрые выводы, надо прийти в комнату, посмотреть — может, это связано с разминкой, с пульсом. Сегодня у всех ребят на второй половине случился залёт», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что из всех россиян хорошо пробежал только Алексей Червоткин, расположившийся на четвёртой позиции. Кроме того, спортсмен признался, что ему интересно выступить в эстафете на первом этапе, хотя готов он выступить на любом.

Устюгов в минувшей гонке занял 24-е место. Победу же одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Ранее российский лыжник Иван Якимушкин высказался о своём неудачном выступлении на этапе КМ в Лиллехаммере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить