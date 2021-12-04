Лыжник Якимушкин: казалось, что хорошо иду, а на самом деле много проигрывал

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Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал своё выступление в гонке свободным стилем на 15 км на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.
Лыжник Якимушкин: казалось, что хорошо иду, а на самом деле много проигрывал
  • РИА Новости

«На данный момент в голове всё непонятно. Вроде начал небыстро, шёл достаточно хорошо — как мне кричали. Но потом проигрыш так бешено нарастал. Я по ощущениям иду, не западаю, а огромный проигрыш на финише. Может, немного подсели мышцы, и мне казалось, что я хорошо иду, а на самом деле много проигрывал», — сказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что перед ним не было ни одной группы лыжников. По его словам, ему удавалось три круга идти за норвежским лыжником Иверсеном, но обогнать его не вышло.

Якимушкин занял 15-е место в минувшей гонке. Победу же одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер. 

Ранее занявший четвёртое место в гонке в Лиллехаммере российский лыжник Алексей Червоткин заявил, что двигается в правильном направлении.

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