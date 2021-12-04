Червоткин — о четвёртом месте в Лиллехаммере: двигаюсь в правильном направлении

Российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал своё выступление в гонке свободным стилем на 15 км на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

«Четвёртое место — тоже результат, двигаюсь в правильном направлении. Лыжи работали хорошо, и результат сразу подрос в сравнении с прошлым этапом. Не думаю, что стоит акцентировать внимание, что сегодня я лучший в сборной. Сегодня лучший, завтра могу быть не у дел», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».

По его словам, он старается в большей степени тренировать классический ход, но и коньковый не бросает и собирается над ним работать. Он также заявил, что у него не было проблем на трассе, несмотря на то, что ночью выпало много снега.

«Нет такого, что ноги разъезжаются. В эстафете надеюсь бежать классический этап. Но нужно пробовать разные варианты. Как решат тренеры», — добавил спортсмен.

Червоткин стал лучшим из россиян в минувшей гонке и занял четвёртое место, уступив лидеру 21 секунду. Победу же одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер.

Ранее чемпион мира Александр Большунов объяснил, почему не удалось побороться за медали в гонке на 15 км в Лиллехаммере.