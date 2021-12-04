Большунов объяснил, почему не удалось побороться за медали в гонке на 15 км в Лиллехаммере

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Чемпион мира 2021 года в скиатлоне Александр Большунов прокомментировал своё выступление в гонке свободным стилем на 15 км на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.
Большунов объяснил, почему не удалось побороться за медали в гонке на 15 км в Лиллехаммере
  • РИА Новости

«Всё складывалось неплохо. Но когда стартанул, понимал, что лыжи — не те, на которых можно выигрывать. И с каждым кругом они ехали хуже. На последнем спуске понимал и видел, что начинаю без палок работать раньше, чем ребята до меня. Лыжи сегодня сработали не так, как хотелось бы», — сказал Большунов в интервью «Матч ТВ».

По его словам, состояние позволяло бороться за тройку лучших или за победу, но лыжи не позволили этого сделать.

«Работал один, первые два круга ещё мог держать скорость, но потом вроде в подъём иду нормально, но после спуска по десять секунд ловил — это очень много. На эстафету без разницы, какой этап бежать», — добавил спортсмен.

Большунов финишировал 14-м.

Ранее сообщалось, что Симен Хегстад Крюгер выиграл гонку свободным стилем на этапе КМ в Лиллехаммере, а из россиян лучше всех выступил Алексей Червоткин, который занял четвёртое место.

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