Крюгер выиграл гонку свободным стилем на этапе КМ в Лиллехаммере
- РИА Новости
Второе и третье места заняли его соотечественники Ханс Кристер Холунд и Мартин Лёвстрём Нюэнгет.
Лучшим из россиян стал Алексей Червоткин, который проиграл победителю гонки 21 секунду.
Денис Спицов занял 13-е место, Александр Большунов — 14-е, Иван Якимушкин — 15-е, Артём Мальцев — 21-е, Андрей Ларьков — 22-е, Сергей Устюгов — 24-е, Евгений Белов — 37-е.
Женская гонка свободным стилем на 10 км стартует 4 декабря в 14:00 мск.
Ранее сообщалось, что в Норвегии с подозрением отнеслись к успехам лыжника Терентьева.