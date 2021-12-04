Крюгер выиграл гонку свободным стилем на этапе КМ в Лиллехаммере

Симен Хегстад Крюгер из Норвегии завоевал золотую медаль в гонке свободным стилем на 15 км на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере (Норвегия).

РИА Новости

Второе и третье места заняли его соотечественники Ханс Кристер Холунд и Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Лучшим из россиян стал Алексей Червоткин, который проиграл победителю гонки 21 секунду. Денис Спицов занял 13-е место, Александр Большунов — 14-е, Иван Якимушкин — 15-е, Артём Мальцев — 21-е, Андрей Ларьков — 22-е, Сергей Устюгов — 24-е, Евгений Белов — 37-е. Женская гонка свободным стилем на 10 км стартует 4 декабря в 14:00 мск. Ранее сообщалось, что в Норвегии с подозрением отнеслись к успехам лыжника Терентьева.