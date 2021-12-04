В Норвегии с подозрением отнеслись к успехам лыжника Терентьева

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Норвежский журналист Эстен Сетер прокомментировал прогресс Александра Терентьева в свете сотрудничества российского лыжника с тренером Юрием Бородавко.
В Норвегии с подозрением отнеслись к успехам лыжника Терентьева
  • Reuters

«Последние два сезона Терентьев занимался в тренировочной группе Бородавко. Тренер, к сожалению, тесно связан с допингом. Он объяснял допинговые случаи среди лыжников тем, что не имел полного контроля над их повседневной жизнью», — цитирует Сетера норвежское издание Dagbladet.

По мнению журналиста, сотрудничество с имеющими допинговую историю тренерами означает, что недоверие между спортсменами только растёт.

«Очень печально, что русские вырастили молодого лыжника, способного обыгрывать Йоханнеса Клебо в его стиле, в таких условиях», — добавил он.

Терентьев на первом этапе Кубка мира в финском местечке Рука выиграл спринт. 22-летний уроженец Нарьян-Мара обогнал на финише норвежца Клебо.

Ранее Терентьев рассказал, как победа на этапе КМ повлияла на его популярность.

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