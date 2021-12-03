Терентьев рассказал, как победа на этапе КМ повлияла на его популярность

Российский лыжник Александр Терентьев рассказал о своей популярности после победы в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке.

«Сначала не понимал, что происходит. Ну, выиграл и выиграл — что такого? А дня через два-три пришло осознание. Но тренер сразу сказал, что о той победе нужно забыть и работать дальше», — цитирует Терентьева «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал, что на него подписались десять тысяч человек в социальных сетях.

Напомним, что лыжник завоевал золото в спринте в Руке с результатом 2 минуты 31,7 секунды. В финале он обогнал занявшего второе место трёхкратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо на 1,18 секунды.

Ранее Турышев заявил, что не считает результаты сборной России низкими на этапе КМ в Лиллехаммере.