Турышев не считает результаты сборной России низкими на этапе КМ в Лиллехаммере
- РИА Новости
«Я бы не сказал, что результат сегодня очень низкий. Может быть, мы в какой-то степени недооценили сам круг, который был предложен организаторами. Были уверены, особенно девушки, что пройдут дальше. Чего-то не хватило», — цитирует Турышева «Чемпионат».
Он также рассказал, что повлияло на результат мужчин.
«Наши ребята либо тащили всех на себе и не хватало сил, либо силы были, но не могли выбраться с задних рядов», — добавил тренер.
Напомним, что ни мужчины, ни женщины, представляющие сборную России, не смогли выйти в финал спринта на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.
Ранее Клебо завоевал золото в спринте на этапе КМ в Лиллехаммере.