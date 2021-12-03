Турышев не считает результаты сборной России низкими на этапе КМ в Лиллехаммере

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев прокомментировал результаты спринта на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

«Я бы не сказал, что результат сегодня очень низкий. Может быть, мы в какой-то степени недооценили сам круг, который был предложен организаторами. Были уверены, особенно девушки, что пройдут дальше. Чего-то не хватило», — цитирует Турышева «Чемпионат».

Он также рассказал, что повлияло на результат мужчин.

«Наши ребята либо тащили всех на себе и не хватало сил, либо силы были, но не могли выбраться с задних рядов», — добавил тренер.

Напомним, что ни мужчины, ни женщины, представляющие сборную России, не смогли выйти в финал спринта на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

Ранее Клебо завоевал золото в спринте на этапе КМ в Лиллехаммере.