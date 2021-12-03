Клебо завоевал золото в спринте на этапе КМ в Лиллехаммере
- Reuters
Норвежский лыжник показал результат 2.52,48 и на 0,58 секунды опередил своего соотечественника Томаса Хёлланда Ларсена. Третьим финишировал француз Ришар Жуве.
Российские спортсмены не смогли отобраться в финал спринта. Лучшим из россиян был Александр Большунов, который занял третье место в своём полуфинале.
Напомним, что участие Йоханнеса Клебо на домашнем этапе было под вопросом из-за конфликта со спонсором. В итоге ситуацию удалось разрешить.
Ранее Бородавко рассказал, почему Большунов и Терентьев не вышли в финал спринта.