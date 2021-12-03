Клебо завоевал золото в спринте на этапе КМ в Лиллехаммере

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Трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо выиграл спринт коньковым ходом на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
Клебо завоевал золото в спринте на этапе КМ в Лиллехаммере
  • Reuters

Норвежский лыжник показал результат 2.52,48 и на 0,58 секунды опередил своего соотечественника Томаса Хёлланда Ларсена. Третьим финишировал француз Ришар Жуве.

Российские спортсмены не смогли отобраться в финал спринта. Лучшим из россиян был Александр Большунов, который занял третье место в своём полуфинале.

Напомним, что участие Йоханнеса Клебо на домашнем этапе было под вопросом из-за конфликта со спонсором. В итоге ситуацию удалось разрешить.

Ранее Бородавко рассказал, почему Большунов и Терентьев не вышли в финал спринта.

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