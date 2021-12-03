Бородавко рассказал, почему Большунов и Терентьев не вышли в финал спринта

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал неудачные результаты команды в квалификации спринта на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

«Конечно, приятнее видеть россиян на пьедестале почёта, но не получилось. Терентьеву на прямой было тяжело, плюс ему дважды наступили на лыжу, это не помогло включиться на финише. Большунов старался, у него та же ситуация: два сбоя — и в итоге только третий», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Он также отметил, что в настоящий момент Большунов далёк от оптимальной формы.

«Для меня загадка, почему Непряева не попала в тридцатку. Были скованные зажатые движения, хотя на тренировке выглядела хорошо. Хотелось бы медалей, но будет многое зависеть от лыж. Потому что очень морозная погода», — добавил тренер.

Напомним, в финале спринта на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере не было российского представителя.

Ранее сообщалось, что Большунов не смог выйти в финал спринта на этапе КМ в Лиллехаммере.