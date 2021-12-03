Большунов не смог выйти в финал спринта на этапе КМ в Лиллехаммере

Лидер мужской сборной России Александр Большунов не смог выйти в финал спринта коньковым ходом на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

Россиянин занял третье место, уступив 0,26 секунды финскому лыжнику Лаури Вуоринену.

В финале выступят Маркус Грате (Швеция), Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия), Лаури Вуоринен (Финляндия), Ришар Жуве (Франция), Томас Хелланд Ларсен (Норвегия) и Йоханнес Клебо (Норвегия).

Напомним, что Клебо отказывался выступать на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере из-за конфликта со спонсором. Ситуация в итоге была разрешена, норвежец показал лучший ход в своём полуфинале.

Ранее Губерниев оценил выступление российских лыжниц в квалификации спринта на КМ в Норвегии.