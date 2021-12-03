Большунов не смог выйти в финал спринта на этапе КМ в Лиллехаммере

Короткая ссылка
Лидер мужской сборной России Александр Большунов не смог выйти в финал спринта коньковым ходом на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.
Большунов не смог выйти в финал спринта на этапе КМ в Лиллехаммере
  • globallookpress.com

Россиянин занял третье место, уступив 0,26 секунды финскому лыжнику Лаури Вуоринену.

В финале выступят Маркус Грате (Швеция), Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия), Лаури Вуоринен (Финляндия), Ришар Жуве (Франция), Томас Хелланд Ларсен (Норвегия) и Йоханнес Клебо (Норвегия).

Напомним, что Клебо отказывался выступать на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере из-за конфликта со спонсором. Ситуация в итоге была разрешена, норвежец показал лучший ход в своём полуфинале.

Ранее Губерниев оценил выступление российских лыжниц в квалификации спринта на КМ в Норвегии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить