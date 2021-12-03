Губерниев оценил выступление российских лыжниц в квалификации спринта на КМ в Норвегии

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении отечественных лыжниц в квалификационном забеге спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.
Губерниев оценил выступление российских лыжниц в квалификации спринта на КМ в Норвегии
  • РИА Новости

«Очень слабо выступают наши лыжницы в спринте… Неужели их настигла биатлонная печаль?» — написал Губерниев в своём Telegram.

Россиянки Юлия Ступак, Вероника Степанова, Наталья Непряева, Анна Грухвина и Лилия Васильева не сумели пройти квалификацию в следующую стадию соревнований.

Российские биатлонисты в новом сезоне ещё ни разу не поднимались на пьедестал почёта. 

Ранее Ступак прокомментировала неудачную квалификацию спринта на этапе КМ в Лиллехаммере.

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