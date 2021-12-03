Губерниев оценил выступление российских лыжниц в квалификации спринта на КМ в Норвегии

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении отечественных лыжниц в квалификационном забеге спринта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Очень слабо выступают наши лыжницы в спринте… Неужели их настигла биатлонная печаль?» — написал Губерниев в своём Telegram.

Россиянки Юлия Ступак, Вероника Степанова, Наталья Непряева, Анна Грухвина и Лилия Васильева не сумели пройти квалификацию в следующую стадию соревнований.

Российские биатлонисты в новом сезоне ещё ни разу не поднимались на пьедестал почёта.

Ранее Ступак прокомментировала неудачную квалификацию спринта на этапе КМ в Лиллехаммере.