Ступак прокомментировала неудачную квалификацию спринта на этапе КМ в Лиллехаммере

Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала своё выступление в квалификации спринтерского забега на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

В квалификационном забеге Сорина показала 31-й результат, притом что в следующий этап проходили 30 лыжниц.

«Мы пока не поняли, что произошло. На дистанции мне казалось, что всё шло хорошо, я поймала ритм и спокойно прохожу дальше. Самой сложной оказалась равнинная часть, тут больше всего все провисали», — сказала Сорина «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Ступак и Непряева не прошли квалификацию спринтерской гонки на этапе КМ в Лиллехаммере.