Ступак прокомментировала неудачную квалификацию спринта на этапе КМ в Лиллехаммере
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В квалификационном забеге Сорина показала 31-й результат, притом что в следующий этап проходили 30 лыжниц.
«Мы пока не поняли, что произошло. На дистанции мне казалось, что всё шло хорошо, я поймала ритм и спокойно прохожу дальше. Самой сложной оказалась равнинная часть, тут больше всего все провисали», — сказала Сорина «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Ступак и Непряева не прошли квалификацию спринтерской гонки на этапе КМ в Лиллехаммере.