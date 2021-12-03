Ступак прокомментировала неудачную квалификацию спринта на этапе КМ в Лиллехаммере

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Российская лыжница Юлия Ступак прокомментировала своё выступление в квалификации спринтерского забега на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.
Ступак прокомментировала неудачную квалификацию спринта на этапе КМ в Лиллехаммере
  • © РИА Новости / Федерико Модика

В квалификационном забеге Сорина показала 31-й результат, притом что в следующий этап проходили 30 лыжниц.

«Мы пока не поняли, что произошло. На дистанции мне казалось, что всё шло хорошо, я поймала ритм и спокойно прохожу дальше. Самой сложной оказалась равнинная часть, тут больше всего все провисали», — сказала Сорина «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Ступак и Непряева не прошли квалификацию спринтерской гонки на этапе КМ в Лиллехаммере.

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