Ступак и Непряева не прошли квалификацию спринтерской гонки на этапе КМ в Лиллехаммере

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Лишь две россиянки сумели пройти квалификацию женского спринта на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в норвежском Лиллехаммере.
Ступак и Непряева не прошли квалификацию спринтерской гонки на этапе КМ в Лиллехаммере
  • © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
  • globallookpress.com

В квалификации гонки приняли участие 65 спортсменок, 30 из которых сумели выйти в следующий этап. Лучшее время показала шведка Майя Дальквист. Россиянка Христина Мацокина показала 18-й результат, а её соотечественница Татьяна Сорина — 26-й.

Сразу пять отечественных лыжниц не сумели пройти квалификацию. Это Юлия Ступак (31-я), Вероника Степанова (40-я), Наталья Непряева (41-я), Анна Грухвина (58-я) и Лилия Васильева (59-я). Они завершили выступление в спринте. 

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение норвежских лыжников сняться с гонки из-за холода.

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