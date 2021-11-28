Вяльбе прокомментировала решение норвежских лыжников сняться с гонки из-за холода

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о решении сборной Норвегии сняться с гонки преследования на этапе Кубка мира в финской Руке.

«Норвежцы снимаются не в первый раз. Мы знаем, что они не могут бегать в холод. Также они плохо чувствуют себя в сильную жару. Ну что я могу сказать? Жаль. Всегда, когда есть хорошая конкуренция, особенно в олимпийский год, реально жаль. Хотя они и вчера ничего сверхъестественного не показали. Сейчас будет лёгкая трасса в Лиллехаммере, хорошая, комфортная погода. Там они хороший результат покажут», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что из-за холодов мужская сборная Норвегии не вышла на старт. В их отсутствие гонку преследования на 15 км выиграл россиянин Александр Большунов. Второе и третье места также заняли россияне — Сергей Устюгов и Артём Мальцев.

Ранее в FIS выразили разочарование из-за снятия норвежцев с гонки преследования.