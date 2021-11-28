В FIS выразили разочарование из-за снятия норвежцев с гонки преследования

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Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньерей отреагировал на решение норвежской сборной сняться с гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке.
В FIS выразили разочарование из-за снятия норвежцев с гонки преследования
  • Reuters
  • © Heikki Saukkomaa

«Каждый сам решает, выходить на трассу или нет. Некоторые не стали этого делать. А другие взяли на себя ответственность и вышли на старт. Хочу поблагодарить их за это. Конечно, я расстроен, что норвежцы решили не участвовать в гонке. Рассчитываю на соревнования между различными странами», — приводит слова Миньерея NRK.

По его мнению, сегодняшние погодные условия были вполне допустимыми для соревнований, он не видел, чтобы кто-то замёрз.

Напомним, что из-за холодов мужская сборная Норвегии не вышла на старт. В их отсутствие гонку преследования на 15 км выиграл россиянин Александр Большунов. Второе и третье места также заняли россияне — Сергей Устюгов и Артём Мальцев.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление отечественных спортсменов на этапе Кубка мира в финской Руке.

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