В FIS выразили разочарование из-за снятия норвежцев с гонки преследования
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«Каждый сам решает, выходить на трассу или нет. Некоторые не стали этого делать. А другие взяли на себя ответственность и вышли на старт. Хочу поблагодарить их за это. Конечно, я расстроен, что норвежцы решили не участвовать в гонке. Рассчитываю на соревнования между различными странами», — приводит слова Миньерея NRK.
По его мнению, сегодняшние погодные условия были вполне допустимыми для соревнований, он не видел, чтобы кто-то замёрз.
Напомним, что из-за холодов мужская сборная Норвегии не вышла на старт. В их отсутствие гонку преследования на 15 км выиграл россиянин Александр Большунов. Второе и третье места также заняли россияне — Сергей Устюгов и Артём Мальцев.
Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление отечественных спортсменов на этапе Кубка мира в финской Руке.