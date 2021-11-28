Бородавко о русском пьедестале в Руке: не нужно недооценивать победу на Кубке мира

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление отечественных спортсменов на этапе Кубка мира в финской Руке.
Бородавко о русском пьедестале в Руке: не нужно недооценивать победу на Кубке мира
  • Reuters

«Ребята сами решали, бежать или нет. Решили бежать, потому что не было большой конкуренции. Был не очень высокий темп. Самый большой риск в такую погоду был надышаться, а невысокий темп — из-за отсутствия конкуренции. К такой победе всё равно надо относиться как к победе на Кубке мира. Не нужно недооценивать никого», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

Напомним, что из-за холодов мужская сборная Норвегии не вышла на старт. В их отсутствие гонку преследования на 15 км выиграл россиянин Александр Большунов. Второе и третье места также заняли россияне — Сергей Устюгов и Артём Мальцев.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо ответил на вопрос о реакции россиян на снятие норвежской сборной с гонки.

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