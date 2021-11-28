Норвежский лыжник Клебо: пусть русские считают нас неженками

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Трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо ответил на вопрос о реакции россиян на снятие норвежской сборной с гонки преследования на этапе лыжного Кубка мира в финской Руке.
Норвежский лыжник Клебо: пусть русские считают нас неженками
  • Reuters

«Пусть считают нас неженками. Там чемпионат России, как я вижу. Ничего страшного. Мы так решили с прицелом на февраль, там и посмотрим», — цитирует Клебо Dagbladet.

Напомним, что из-за холодов мужская сборная Норвегии не вышла на старт. В их отсутствие гонку преследования на 15 км выиграл россиянин Александр Большунов. Второе и третье места также заняли россияне — Сергей Устюгов и Артём Мальцев.

Ранее Клебо назвал правильным решение сняться с гонки преследования на этапе КМ в Руке.

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