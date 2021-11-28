Клебо считает правильным решение сняться с гонки преследования на этапе КМ в Руке

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо объяснил решение своей команды сняться с гонки преследования на этапе Кубка мира в финской Руке.

«Уже при тестировании лыж я понял, что ужасно холодно. Уверен, что моё решение верное, если принимать во внимание то, что случится позже этой зимой. Я бы хотел выступить, но это решение правильное», — приводит слова Клебо TV2.

Напомним, что из-за холодов мужская сборная Норвегии не вышла на старт. В их отсутствие гонку преследования на 15 км выиграл россиянин Александр Большунов. Второе и третье места также заняли россияне — Сергей Устюгов и Артём Мальцев.

Ранее чемпион мира в скиатлоне Александр Большунов прокомментировал победу в гонке преследования на этапе КМ в Руке.